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Испания

Сегодня, 22:34

Контракт Хави продлится до 2026 года, если «Барселона» выиграет ЛЧ или ла лигу в этом сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны детали нового контракта главного тренера «Барселоны» Хави.

22 сентября клуб объявил о подписании соглашения с 43-летним специалистом сроком до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Как сообщает El Periodico, продление контракта будет произведено автоматически в том случае, если в этом сезоне команда выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов. В ином случае аналогичные условия будут распространяться на сезон-2024/25.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством каталонцы провели 96 матчей, одержали 61 победу, 16 раз сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В прошедшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 ла лиги каталонский клуб с 13 очками занимает второе место.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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