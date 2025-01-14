Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:30

Корнеев: «В свои лучшие годы Роналдиньо смотрелся предпочтительнее Месси»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» признался, что его любимым игроком был Роналдиньо.

— Могу привести вам яркий пример. Знаете, кто является моим самым любимым игроком?

— Кто же?

— Роналдиньо. Это просто артист на поле! В свои лучшие годы, на мой взгляд, он выглядел предпочтительнее даже Месси. Как он издевался над всеми, причем все выполнял на скорости! Но сколько лет мы видели того волшебного бразильца?

— Не так долго, как хотелось бы.

— Конечно! Хотя по своему мастерству, артистичности, нестандартности это было настоящее явление! Такого волшебства мы не видели от Роналду. Месси, пожалуй, мог показать что-то подобное. При этом Лео гораздо стабильнее. А у Роналдиньо как раз возникли сложности с ментальной частью. То же самое сейчас можно сказать и про Винисиуса. Если он не исправит эти моменты, то... Не знаю... Ты фантастический футболист, просто делай свое дело, как ты умеешь. Невзирая ни на что. Такой должен быть подход у Винисиуса.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Винисиус Жуниор
Игорь Корнеев
Лионель Месси
Роналдиньо
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Читайте также
В Махачкале выявили причинившую ущерб более чем в 180 млн рублей майнинг-ферму
Вильфанд пообещал теплую погоду в России до конца января
SVT сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море
Звезда «Динамо» отказывается возвращаться в Россию. Трансферные слухи РПЛ
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина
Сегодня
Вчера
Неделя