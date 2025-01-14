Корнеев: «В свои лучшие годы Роналдиньо смотрелся предпочтительнее Месси»

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» признался, что его любимым игроком был Роналдиньо.

— Могу привести вам яркий пример. Знаете, кто является моим самым любимым игроком?

— Кто же?

— Роналдиньо. Это просто артист на поле! В свои лучшие годы, на мой взгляд, он выглядел предпочтительнее даже Месси. Как он издевался над всеми, причем все выполнял на скорости! Но сколько лет мы видели того волшебного бразильца?

— Не так долго, как хотелось бы.

— Конечно! Хотя по своему мастерству, артистичности, нестандартности это было настоящее явление! Такого волшебства мы не видели от Роналду. Месси, пожалуй, мог показать что-то подобное. При этом Лео гораздо стабильнее. А у Роналдиньо как раз возникли сложности с ментальной частью. То же самое сейчас можно сказать и про Винисиуса. Если он не исправит эти моменты, то... Не знаю... Ты фантастический футболист, просто делай свое дело, как ты умеешь. Невзирая ни на что. Такой должен быть подход у Винисиуса.

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