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Корнеев: «Переход в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором для Захаряна»

Сергей Ярошенко
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заявил, что переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором.

«По Захаряну говорить особо нечего. Практика показывает, что это был неправильный выбор в его карьере. За «Реал Сосьедад» он играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам. Не могу представить ни один клуб в России, который рассчитывал бы на него сейчас, он же постоянно лечится», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
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Арсен Захарян
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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