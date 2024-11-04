Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:50

Королевская испанская футбольная федерация перенесла кубковые матчи из-за наводнения

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе матчей Кубка Испании из-за последствий наводнения.

Матчи «Парла Эскуэла» — «Валенсия» и «Манисес» — «Хетафе» состоятся 26 ноября, «Понтеведра» — «Леванте» 19 ноября, встреча «Эхеа» — «Эркулес» пройдет 14 ноября, также будет перенесена игра «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад», дата которой будет определена позднее.

Ранее RFEF перенесла матчи 12-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано».

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Сегодня
Вчера
Неделя