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Сегодня, 00:17

Красная карточка Винисиуса Жуниора отменена. Он сможет сыграть с «Райо Вальекано»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор на газоне.
Фото Global Look Press
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Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании вынес решение по поводу удаления нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией».

Красная карточка отменена, поэтому 22-летний бразилец сможет сыграть против «Райо Вальекано».

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун. В добавленное время на поле произошла потасовка, после просмтора видеоповтора которой судья вынес решение об удалении нападающего «Реала». Однако на следующий день арбитр был дисквалифицирован за своб ошибку в данном эпизоде.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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