Красная карточка Винисиуса Жуниора отменена. Он сможет сыграть с «Райо Вальекано»

Комитет по соревнованиям федерации футбола Испании вынес решение по поводу удаления нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией».

Красная карточка отменена, поэтому 22-летний бразилец сможет сыграть против «Райо Вальекано».

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун. В добавленное время на поле произошла потасовка, после просмтора видеоповтора которой судья вынес решение об удалении нападающего «Реала». Однако на следующий день арбитр был дисквалифицирован за своб ошибку в данном эпизоде.