Криштиану Роналду начал тренироваться на базе «Реала»

Нападающий Криштиану Роналду замечен на базе «Реала», сообщает Relevo.

Футболист получил разрешение от мадридского клуба на то, чтобы поддерживать физическую форму в тренировочном комплексе «Вальдебебас». Игрок занимался отдельно от футболистов «Реала», которые проводили тренировку под руководством Карло Анчелотти.

Источник отмечает, что Роналду не контактировал с игроками «Королевского клуба», по крайней мере, этого не было на базе команды. Сообщается, что «Реал» в данный момент не заинтересован в том, чтобы вступить в переговоры с 37-летним португальцем.

Криштиану Роналду является свободным агентом — в ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. В СМИ появлялась информация о том, что форвард может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

На ЧМ-2022 Роналду вместе со сборной Португалии дошел до четвертьфинала, в котором команда уступила Марокко (0:1). Нападающий забил 1 гол в 5 матчах на турнире.