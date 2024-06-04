Роналду обратился к Мбаппе: «Не могу дождаться, когда увижу, как ты зажжешь на «Бернабеу»

Бывший форвард «Реала» Криштиану Роналду оставил комментарий под постом нападающего Килиана Мбаппе о переходе в мадридский клуб.

«Не могу дождаться, когда увижу, как ты зажжешь на «Бернабеу», — написал Роналду.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе на 5 лет. 30 июня у нападающего истекает контракт с «ПСЖ». Сообщалось, что 25-летний француз будет играть за «Реал» под девятым номером, а после ухода Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

После объявления о переходе в «Реал» Мбаппе выложил в соцсетях свои детские фотографии в форме испанского клуба, а также совместный снимок с Криштиану Роналду, который выступал за мадридцев с июля 2009 года по июль 2018 года.

Килиан Мбаппе с Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Сам Мбаппе назвал переход в «Реал» исполнением его мечты. Официальная презентация футболиста пройдет в середине июля — после того, как футболист выступит со сборной Франции на Евро-2024.