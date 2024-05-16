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Сегодня, 13:39

Кристенсен не хочет уходить из «Барселоны»

Алина Савинова
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Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен не намерен покидать каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По информации источника, у футболиста нет конкретных предложений от других команд. Он счастлив в «Барселоне» и не хочет уходить из нее. Отмечается, что Кристенсен на данный момент сосредоточен на том, чтобы окончательно восстановиться после повреждения ахиллового сухожилия, и рассчитывает проявить себя как можно лучше в следующем сезоне.

28-летний датчанин выступает за «Барсу» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 39 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

Андреас Кристенсен
Футбол
ФК Барселона
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