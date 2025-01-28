Кристенсен получил травму икроножной мышцы и выбыл на три недели

Андреас Кристенсен, датский защитник «Барселоны», получил травму на тренировке и выбыл из строя. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Кристенсен вернулся в состав команды десять дней назад после пятимесячного перерыва. Теперь же стало известно, что он повредил камбаловидную мышцу правой ноги во время тренировки в понедельник. По предварительным оценкам, на реабилитацию уйдет около трех недель.

В текущем сезоне 28-летний Кристенсен принял участие только в одной игре «Барселоны». Он вышел на замену и провел на поле 26 минут.