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Сегодня, 14:54

Кристенсен получил травму икроножной мышцы и выбыл на три недели

Камила Абдурахманова
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Андреас Кристенсен, датский защитник «Барселоны», получил травму на тренировке и выбыл из строя. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Кристенсен вернулся в состав команды десять дней назад после пятимесячного перерыва. Теперь же стало известно, что он повредил камбаловидную мышцу правой ноги во время тренировки в понедельник. По предварительным оценкам, на реабилитацию уйдет около трех недель.

В текущем сезоне 28-летний Кристенсен принял участие только в одной игре «Барселоны». Он вышел на замену и провел на поле 26 минут.

Источник: ФК «Барселона»
Андреас Кристенсен
Футбол
ФК Барселона
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