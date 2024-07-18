Кроос назвал тройку своих лучших партнеров по «Реалу»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос, кого считает лучшими партнерами за то время, которое он провел в испанском клубе.

«Лучший партнер по команде в «Реале»? Я не могу быть честен, потому что обязательно кого-то упущу. Но если мне придется назвать троих, я выберу Роналду, Рамоса и Модрича», — сказал немец в эфире своего подкаста «Einfach mal Luppen».

Также Кроос отметил бразильского полузащитника Каземиро. По словам немца, тот очень помогал ему во время игры за «королевский клуб».

34-летний Кроос завершил карьеру летом 2024 года, его последним матчем стала встреча 1/4 финала Евро-2024 Германия — Испания (1:2). В «Реале» экс-футболист выступал с 2014 по 2022 годы, проведя более 300 матчей и став обладателем множества трофеев.