Кроос объяснил решение о продлении контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал продление своего контракта с клубом.

«Я все еще чувствую себя хорошо, у меня все хорошо со здоровьем. И я чувствую, что все еще могу внести свой вклад в команду. По сей день я все еще могу сказать, что чувствую себе по-прежнему важным. Я всегда говорил, что главное для меня — это закончить на высоком уровне, а не каким-то образом протянуть еще три года», — цитирует Крооса AS.

«Реал» 21 июня объявил о продлении соглашения с 33-летним немцем до лета 2024 года. Полузащитник выступает за мадридцев с 2014 года.

В сезоне-2022/23 Кроос провел 52 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.