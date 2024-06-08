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Сегодня, 09:11

Кроос объяснил желание рано завершить карьеру

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, почему решил так рано завершить карьеру.

21 мая 34-летний футболист объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Реалом» и после чемпионата Европы 2024 года завершит карьеру.

«Мне хочется, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, проведшего свой лучший сезон за «Реал» в конце карьеры. И я смог это сделать. Я воспринимаю как комплимент то, что многие считают, что я заканчиваю карьеру слишком рано», — цитирует Крооса Kicker.

Ранее футболист рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».

За сборную Германии полузащитник провел 108 матчей, в которых отметился 17 голами.

Тони Кроос
Сборная Германии по футболу
ФК Реал
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