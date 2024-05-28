Кроос: «Реал» сначала будет играть без меня, потом — без Модрича, но он все равно продолжит побеждать»

34-летний полузащитник «Реала» Тони Кроос объяснил, почему он завершает карьеру раньше, чем его 38-летний одноклубник Лука Модрич.

21 мая немец объявил о том, что не будет продлевать контракт со сливочными и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

«Лука и я немного по-разному смотрим на то, как завершать карьеру. Я всегда хотел закончить ее в прекрасное время, когда мое тело по-прежнему хорошо функционирует. Надеюсь, что после ухода из футбола у меня останется много лет жизни впереди», — цитирует Крооса Marca.

Также футболист отметил, что «Реал» продолжал и будет продолжать побеждать, несмотря на уход лучших игроков.

«Реал» сначала будет играть без Крооса, потом — без Модрича. Ранее он играл без Криштиану [Роналду] и без Рамоса, но он все равно продолжит побеждать», — добавил Кроос.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».