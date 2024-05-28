Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:36

Кроос: «Реал» сначала будет играть без меня, потом — без Модрича, но он все равно продолжит побеждать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

34-летний полузащитник «Реала» Тони Кроос объяснил, почему он завершает карьеру раньше, чем его 38-летний одноклубник Лука Модрич.

21 мая немец объявил о том, что не будет продлевать контракт со сливочными и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

 
Тони Кроос (&laquo;Реал&raquo;). Кроос прощается с чемпионатом Испании и ждет финал ЛЧ. На закуску — дерзкий «Бетис»

«Лука и я немного по-разному смотрим на то, как завершать карьеру. Я всегда хотел закончить ее в прекрасное время, когда мое тело по-прежнему хорошо функционирует. Надеюсь, что после ухода из футбола у меня останется много лет жизни впереди», — цитирует Крооса Marca.

Также футболист отметил, что «Реал» продолжал и будет продолжать побеждать, несмотря на уход лучших игроков.

«Реал» сначала будет играть без Крооса, потом — без Модрича. Ранее он играл без Криштиану [Роналду] и без Рамоса, но он все равно продолжит побеждать», — добавил Кроос.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».

Лука Модрич
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Швеция и Финляндия негодуют, что России вышла на второе место в рейтинге ИИХФ
Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Винисиус: «Анчелотти всегда придавал мне уверенности. У нас сложились хорошие отношения»