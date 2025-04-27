Кроос поддержал «Реал» после проигрыша «Барселоне» в Кубке Испании

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос выразил поддержку команде после поражения в финале Кубка Испании от «Барселоны» (2:3 дв.).

«Вперед Мадрид! Навсегда!», — написал Кроос в социальных сетях.

Кроос завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Он выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год, сыграв 465 матчей во всех турнирах и отметившись 28 голами и 99 результативными передачами. За это время немецкий полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, один раз — Кубок Испании и четыре раза — чемпионат Испании.