Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что продлил контракт с мадридским клубом.

Сообщалось, что переговоры сторон находятся на финальной стадии.

«Я должен спросить у руководства клуба, когда они собираются объявить о продлении контракта, потому что в какой-то момент мне нужно уйти в отпуск!», — цитирует Крооса AS.

Ранее Кроос неоднократно заявлял о намерении остаться в «Реале».

Немецкий полузащитник выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 50 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.