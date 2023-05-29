Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом»

29 мая, 23:32
Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что продлил контракт с мадридским клубом.
Сообщалось, что переговоры сторон находятся на финальной стадии.
«Я должен спросить у руководства клуба, когда они собираются объявить о продлении контракта, потому что в какой-то момент мне нужно уйти в отпуск!», — цитирует Крооса AS.
Ранее Кроос неоднократно заявлял о намерении остаться в «Реале».
Немецкий полузащитник выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.
В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 50 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.