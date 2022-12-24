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Испания

Сегодня, 17:37

Кроос пока не принял решение по новому контракту с «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос все еще раздумывает о своем будущем и пока не принял решение по новому контракту с мадридским клубом, сообщает Marca.

Решение будет принято не позднее февраля 2023 года. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что Кроос останется.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил контракт 32-летнему немцу с зарплатой в 14 миллионов евро в год, но тот ответил отказом.

В текущем сезоне Кроос провел за «Мадрид» 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Тони Кроос
ФК Реал
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