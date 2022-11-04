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Испания

Сегодня, 11:00

Кроос примет решение относительно своей карьеры в первые месяцы 2023 года

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос определится с решением относительно своей карьеры в первые месяцы 2023 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, в «Реале» уже подготовили контракт на случай, если хавбек решит отыграть за мадридский клуб еще один сезон. Отмечается, что решение зависит только от Крооса. Ожидается, что ключевыми для решения хавбека о продолжении или завершении карьеры станут первые месяцы 2023 года.

32-летний полузащитник присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за испанский клуб 382 матча, забил 25 мячей и отдал 86 результативных передач.

Срок действующего контракта немца истекает в июне 2023 года.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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