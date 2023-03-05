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Испания

Сегодня, 10:13

Кроос выразил недовольство формой «Реала» в текущем сезоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о форме, в которой в текущем сезоне выступает его команда.

«В этом сезоне мы снова играем с воротником. Словно это не футбольная форма, а рубашка поло. Такая одежда непригодна для выступлений на поле, в ней некомфортно играть, это очень неприятно. Если на нее пришить пуговицы, мы будем играть в рубашках», — приводит слова Крооса AS.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 52 очка за 23 матча. Лидер чемпионата — «Барселона», у команды 59 очков за 23 тура.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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