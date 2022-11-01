Кроос заявил, что завершит карьеру в «Реале»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что не собирается покидать испанский клуб.
«Я завершу карьеру в составе «Реалу». Вопрос только один: когда именно это случится? Но я не собираюсь играть за какой-либо другой клуб.
В 2023 году у меня состоится встреча с руководством команды. На ней обсудим мое будущее. Так что решение будет принято в следующем году», — приводит слова Крооса Marca.
Действующий контракт 32-летнего хавбека с «Реалом» истекает летом 2023 года.
Напомним, Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года.
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