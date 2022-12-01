Спортдиректор «Барселоны» Кройфф: «Тренеры знают, что к ним каждый день предъявляются требования»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф прокомментировал работу главного тренера каталонского клуба Хави.

«Изначально мы рассчитывали пригласить Хави не на краткосрочную перспективу, сам он об этом и не думал. Он мыслит в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Потом вы терпите поражения в двух важных матчах, и начинаются разговоры, нам это известно. Двадцать лет назад терпения было больше, а на данный момент результатам уделяется больше внимания. Тренеры знают, что к ним каждый день предъявляются требования», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

42-летний специалист работает в «Барселоне» с 2021 года. До каталонского клуба работал в катарском «Аль-Садде», с которым выигрывал чемпионат страны.