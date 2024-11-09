Кубарси тренируется в защитной маске перед игрой с «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Барселоны» Пау Кубарси тренируется в защитной маске после травмы лица, полученной в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2).

По ходу встречи 17-летний испанец получил удар ногой в лицо от защитника сербской команды Уроша Спаича и не смог продолжить игру. После матча Кубарси наложили 10 швов.

Следующий матч каталонцы проведут 10 ноября в рамках 13-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Кубарси является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне на его счету 16 матчей за клуб и 1 голевая передача.