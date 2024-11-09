Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:45

Кубарси тренируется в защитной маске перед игрой с «Реал Сосьедад»

Владислав Маслов
Корреспондент
Пау Кубарси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Пау Кубарси тренируется в защитной маске после травмы лица, полученной в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2).

По ходу встречи 17-летний испанец получил удар ногой в лицо от защитника сербской команды Уроша Спаича и не смог продолжить игру. После матча Кубарси наложили 10 швов.

Следующий матч каталонцы проведут 10 ноября в рамках 13-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Кубарси является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне на его счету 16 матчей за клуб и 1 голевая передача.

Источник: ФК Барселона
ФК Барселона

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
WSJ сообщила об отказе Пентагона приоритетно поставить Киеву ракеты ATACMS
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
Сегодня
Вчера
Неделя