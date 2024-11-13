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Сегодня, 18:32

Кубарси вызвали в сборную Испании вместо Пау Торреса

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси вызван в сборную Испании на матчи Лиги наций против Дании (15 ноября) и Швейцарии (18 ноября).

17-летний игрок каталонцев заменит в составе национальной команды получившего травму защитника «Астон Виллы» Пау Торреса.

Ранее стало известно, что Кубарси тренируется в защитной маске после травмы лица, полученной 6 ноября в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2). После удара ногой от защитника сербской команды испанцу наложили 10 швов.

Кубарси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с января 2024 года. На его счету 4 матча за сборную Испании.

Источник: RFEF
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона

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