Кубарси вызвали в сборную Испании вместо Пау Торреса

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси вызван в сборную Испании на матчи Лиги наций против Дании (15 ноября) и Швейцарии (18 ноября).

17-летний игрок каталонцев заменит в составе национальной команды получившего травму защитника «Астон Виллы» Пау Торреса.

Ранее стало известно, что Кубарси тренируется в защитной маске после травмы лица, полученной 6 ноября в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2). После удара ногой от защитника сербской команды испанцу наложили 10 швов.

Кубарси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с января 2024 года. На его счету 4 матча за сборную Испании.