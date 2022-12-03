Куман рассказал о сложностях работы в «Барселоне»

Бывший главный тренер Рональд Куман вспомнил о своей работе в каталонском клубе.

«Хороший опыт для меня. В роли тренера я учился каждый день. Это был тяжелый этап для меня из-за ситуации, в которой находился клуб. Но я делал свою работу и всегда был искренен в своих решениях. Любому тренеру нужна поддержка руководства», — цитирует Кумана Marca.

Нидерландский тренер возглавлял «Барселону» с 2020 по 2021 год.