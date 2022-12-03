Куман вспомнил об уходе Месси из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вспомнил об уходе форварда Лионеля Месси из клуба. Футболист покинул каталонскую команду в качестве свободного агента летом 2021 года.

«Я до последнего считал, что Лионель останется. Почему на замену был подписан только де Йонг? Тогда у «Барсы» не было денег. Мы купили его в самый последний момент. Сначала была ситуация с Месси, которая ужасным образом отразилась на команде, а затем история с Гризманном. Единственным вариантом на тот момент был де Йонг», — цитирует Кумана Marca.

Сейчас 34-летний Месси играет за «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.