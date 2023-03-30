Куман заявил, что Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман признался, что был удивлен уходом нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Это было неожиданностью. Мне сказали на предсезонке: «Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем контракт, и он останется». На следующий день мне позвонил Лапорта, чтобы сказать: «Ситуация сложная». А ночью он ушел. Месси многое сделал для «Барселоны», он не заслужил такого ухода», — цитирует Кумана Relevo.
35-летний Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли заключить с ним новый контракт из-за финансовых правил ла лиги. На данный момент он играет за «ПСЖ».