Куман заявил, что Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман признался, что был удивлен уходом нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Это было неожиданностью. Мне сказали на предсезонке: «Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем контракт, и он останется». На следующий день мне позвонил Лапорта, чтобы сказать: «Ситуация сложная». А ночью он ушел. Месси многое сделал для «Барселоны», он не заслужил такого ухода», — цитирует Кумана Relevo.

35-летний Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года. Сине-гранатовые не смогли заключить с ним новый контракт из-за финансовых правил ла лиги. На данный момент он играет за «ПСЖ».