Кунде опроверг информацию о том, что ударил свою мать

Защитник сборной Франции Жюль Кунде опроверг информацию о том, что ударил свою мать. По мнению француза, таким образом журналисты пытаются отвлечь внимание от расистской песни игроков сборной Аргентины после победы в Кубке Америки-2024.

«Мне кажется не очень разумным снова публиковать в прессе статью, полную ложной информации, чтобы отвлечь внимание от расистской песни», — написал Кунде в Twitter, прикрепив скриншот статьи.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение.

17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.