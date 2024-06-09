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Сегодня, 18:03

Кунде отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением о новичке «Реала» Килиане Мбаппе. Он назвал его одним из лучших футболистов.

«Он один из тех игроков, которые мотивируют тебя продолжать двигаться вперед и убеждают, что, если ты усердно работаешь, то рано или поздно добьешься того, чего хочешь», — цитирует Кунде Madrid Zone.

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2017 года. В общей сложности француз провел за парижан 308 матчей, в которых забил 256 голов и отдал 108 результативных передач.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Официальная презентация футболиста запланирована на середину июля.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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