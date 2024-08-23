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Сегодня, 02:32

Куртуа не будет играть за сборную Бельгии при Тедеско

Евгений Козинов
Корреспондент
Тибо Куртуа.
Фото AFP
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа объявил, что не будет играть за сборную Белгии, пока ее тренирует Доменико Тедеско.

«Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и фанатам нашей национальной сборной. Я испытываю огромную любовь и гордость, представляя свою страну, а также каждого из вас, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю себя привилегированным, что мне выпала честь носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу сделать это более 100 раз.

К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в бельгийскую сборную под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, заглядывая вперед, мое недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы. Федерация, с которой я провел несколько обсуждений, приняла мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший курс действий для Бельгии, поскольку он закрывает дискуссию и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», – написал Куртуа в социальной сети.

В июне 2023 года Куртуа покинул расположение сборной Бельгии перед матчем против Эстонии (3:0) в отборочном турнире Евро-2024. Сообщалось, что причиной отъезда игрока стало недовольство тем, что капитанскую повязку в сборной получил не он, а Ромелу Лукаку. Позже 31-летний голкипер сообщил, что из-за травмы не сыграл на Евро-2024.

 
Тибо Куртуа. Тедеско отцепил от сборной Куртуа, чтобы наладить атмосферу. Теперь от Бельгии ждут больших побед
Тибо Куртуа
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
ФК Реал
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