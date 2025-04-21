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Сегодня, 03:09

Куртуа — о голе Вальверде: «На тренировках он делает такие один-два раза в неделю»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0) оценил гол Федерико Вальверде.

«У Феде очень необычный, но очень крутой удар. Вчера на тренировке он пробил по мячу — казалось, что летит мимо, а потом вдруг закручивается вот так, и думаешь: как ты вообще так бьешь? Удар очень сухой, быстрый, мощный. На тренировках он делает такие один-два раза в неделю, спокойно. Мы уже много лет ему говорим: «Бей, бей!» У него отличный удар, и он это показал», — приводит слова Куртуа As.

«Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в таблице ла лиги. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Атлетик» с 57 очками — на 4-й строчке.

Тибо Куртуа
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
Федерико Вальверде
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