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Испания

Сегодня, 06:18

Куртуа оценил положение Азара в «Реале»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает об игре Эдена Азара в мадридском клубе.

«Азар отлично тренировался после возвращения с чемпионата мира. Он ждал, что у него будет возможность, так как бразильцы еще не вернулись в состав, но он так и не получил шанса. Это заставило его чувствовать себя подавленным, но с его стороны не было никакого неуважения к кому-либо», — цитирует Tiempo de Juego Куртуа.

Эден Азар отыграл семь матчей за «Реал» в текущем сезоне, отметившись голом и ассистом. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Тибо Куртуа
Эден Азар
ФК Реал
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