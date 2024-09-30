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Куртуа получил повреждение в матче «Атлетико» — «Реал»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 8-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1) сообщил о травме вратаря Тибо Куртуа.

«Куртуа получил мышечную травму. Завтра ему предстоит пройти обследование», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, оставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
ФК Атлетико
ФК Реал

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