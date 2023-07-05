Куртуа признан лучшим голкипером мира по версии ESPN

ESPN составил собственный рейтинг вратарей мира на данный момент. Первое место в списке занял голкипер сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа.

Второе место занял вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген, на третьей строчке расположился голкипер «Ливерпуля» и национальной команды Бразилии Алиссон.

Топ-10 вратарей по версии ESPN:

1. Тибо Куртуа («Реал»);

2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

3. Алиссон («Ливерпуль»);

4. Майк Меньян («Милан»);

5. Ян Облак («Атлетико»);

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

7. Эдерсон («Манчестер Сити»);

8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

10. Ник Поуп («Ньюкасл»).