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Испания

Сегодня, 09:03

Куртуа признан лучшим голкипером мира по версии ESPN

Виталий Косик
Корреспондент
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ESPN составил собственный рейтинг вратарей мира на данный момент. Первое место в списке занял голкипер сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа.

Второе место занял вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген, на третьей строчке расположился голкипер «Ливерпуля» и национальной команды Бразилии Алиссон.

Топ-10 вратарей по версии ESPN:
1. Тибо Куртуа («Реал»);
2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
3. Алиссон («Ливерпуль»);
4. Майк Меньян («Милан»);
5. Ян Облак («Атлетико»);
6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
7. Эдерсон («Манчестер Сити»);
8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)
9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
10. Ник Поуп («Ньюкасл»).

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Джанлуиджи Доннарумма
Марк-Андре тер Штеген
Тибо Куртуа
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Ян Облак
Футбол
Эмилиано Мартинес
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