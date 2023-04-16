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Испания

Сегодня, 06:53

Куртуа — о «Реале»: «Мы в хорошей физической форме»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об игре своей команды в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).

«Это был отличный матч. Мы хорошо контролировали ситуацию и реализовали много моментов. Могли бы забить и больше голов, но я надеюсь, что мы отложили их на вторник. В конце концов, это тоже заслуга их вратаря. У нас еще есть финал Кубка и четвертьфинал Лиги чемпионов, а другие команды играют с субботы по субботу. Хорошая игра сегодня ведёт к следующему матчу. Мы в хорошей физической форме», — цитирует Куртуа Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 62 очка. От лидирующей «Барселоны» мадридцы отстают на 10 очков.

Тибо Куртуа
ФК Кадис
ФК Реал
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