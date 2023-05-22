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Куртуа: «Если бы Винисиус сказал, что уходит, я ушел бы с ним. Такое нельзя терпеть»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после поражения в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1) прокомментировал расистские оскорбления в адрес Винисиуса.

«Игра получилась очень плохая, потому что был акт расизма. Несколько лет назад «Валенсия» осуждала игрока «Кадиса» за такое, и теперь мы наблюдаем расизм на «Месталье». На 20-й минуте с трибун раздалось обезьянье улюлюканье, первое, что мы не можем принять.

Когда-нибудь придется поставить камеру, направленную на этих людей, то, что эти люди говорят — это безумие. Футбольные болельщики стали ходить на стадион, чтобы оскорблять, а не поддерживать. Если он заслужил свою красную карточку позже, хорошо, но первым, кто должен был получить красную, является Уго Дуро, который схватил Винисиуса за шею. Если бы Вини сказал, что уходит, я ушел бы с ним, такое нельзя терпеть», — приводит слова Куртуа Marca со ссылкой на Movistar.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Винисиус Жуниор
Тибо Куртуа
ФК Валенсия
ФК Реал
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