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Испания

Сегодня, 18:55

Куртуа прокомментировал разрыв крестообразной связки на тренировке «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о своем повреждении, которое получил на тренировке команды.

10 августа стало известно, что 31-летний бельгиец получил повреждение на тренировке. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена

«Вы никогда не ожидаете пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть это и вернуться еще сильнее.

Спасибо всем за энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня выздороветь как можно скорее", — написал Куртуа в соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает кандидатуры Давида де Хеа (экс-«Манчестер Юнайтед»), Кейлора Наваса («ПСЖ») и Кепы Аррисабалаги («Челси») в качестве замены для Куртуа.

Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
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