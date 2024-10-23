Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:26

Куртуа пропустит класико из-за травмы, участие Родриго под вопросом

Владислав Маслов
Корреспондент
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2). 32-летний бельгиец не сможет сыграть против «Барселоны».

«После обследования Куртуа, проведенного медицинской службой «Реала», у него диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги», — говорится в заявлении на официальном сайте мадридского клуба.

Также под вопросом остается участие в класико нападающего Родриго. В игре с «Боруссией» 23-летний бразилец получил мышечное повреждение. На послематчевой пресс-конференции травму форварда подтвердил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Матч «Реала» и «Барселоны» пройдет 26 октября в 11-м туре чемпионата Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Реал Мадрид
Тибо Куртуа
ФК Барселона
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Сегодня
Вчера
Неделя