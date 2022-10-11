Куртуа успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, будет ли голкипер Тибо Куртуа участвовать в матче ла лиги с «Барселоной».
«Куртуа чувствует себя гораздо лучше, он приступит к тренировкам в общей группе в четверг, чтобы подготовиться к воскресному матчу против «Барселоны», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
В начале октября у 30-летнего бельгийского футболиста был диагностирован ишиас. Его беспокоят боли в пояснично-крестцовой области.
Эль класико состоится 16 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования