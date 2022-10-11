Куртуа успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, будет ли голкипер Тибо Куртуа участвовать в матче ла лиги с «Барселоной».

«Куртуа чувствует себя гораздо лучше, он приступит к тренировкам в общей группе в четверг, чтобы подготовиться к воскресному матчу против «Барселоны», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В начале октября у 30-летнего бельгийского футболиста был диагностирован ишиас. Его беспокоят боли в пояснично-крестцовой области.

Эль класико состоится 16 октября.