Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 03:24

Куртуа: «В этом году «Реал» пропустил слишком много нелепых голов»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Новости

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).

«Мы знали, что это будет тяжелая игра, и в первом тайме мы не справлялись с задачей соответствовать ее накалу. В этом году мы пропустили слишком много нелепых голов — из-за ошибок или из-за того, что не доиграли до конца. Во втором тайме нам не повезло с пенальти. При повторном 11-метровом у тебя уже есть сомнения, что делать. Я хотел остаться в центре, но когда увидел, что мяч ушел влево, бросился, как в первом ударе. Я не мог отразить его, и это позор», — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

«Реал» потерпел первое поражение в ла лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.

Тибо Куртуа
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже
Макрон указал на необходимость возобновить переговоры РФ и Украины
В США заявили о контактах с РФ для снижения риска ядерной эскалации
В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Райо Вальекано» забил три гола «Реалу» впервые с 1977 года