Куртуа: «В этом году «Реал» пропустил слишком много нелепых голов»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).

«Мы знали, что это будет тяжелая игра, и в первом тайме мы не справлялись с задачей соответствовать ее накалу. В этом году мы пропустили слишком много нелепых голов — из-за ошибок или из-за того, что не доиграли до конца. Во втором тайме нам не повезло с пенальти. При повторном 11-метровом у тебя уже есть сомнения, что делать. Я хотел остаться в центре, но когда увидел, что мяч ушел влево, бросился, как в первом ударе. Я не мог отразить его, и это позор», — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

«Реал» потерпел первое поражение в ла лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.