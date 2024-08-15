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Сегодня, 17:57

Кутицкий верит, что Захарян сможет закрепиться в «Реал Сосьедад»

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Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Думаю, несмотря на тяжелое начало, Захарян сможет реализовать себя в «Сосьедад». У Арсена есть мастерство, которым он сможет воспользоваться. Просто сейчас для него самое главное — восстановиться от полученной травмы и вернуться к тренировкам. У него большое будущее», — цитирует Кутицкого Legalbet.

21-летний Захарян выступает в «Реал Сосьедад» с 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

6 августа россиянин перенес операцию на лодыжке после травмы, полученной на тренировке. Согласно информации клубной пресс-службы, восстановление полузащитника займет 2-3 месяца.

Источник: Legalbet
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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