Кузнецов: «Помню, как в Испании пьяным сдавал на права. Очечки надел, спокойно проехал метров сто»

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Экс-игрок «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал случай из жизни о сдаче экзамена на права в Испании.
— Самое неожиданное, что с вами случилось в Испании?
— Помню, как пьяным сдавал на права. Российские-то у меня были, но испанские тоже получать пришлось. Это была вообще жопа! Мы закончили чемпионат. А на следующий день экзамен. Я вернулся домой в 8 утра, а уже в 9 меня ждал инструктор!
— Что вы пили в тот вечер?
— Виски. Сажусь в машину, инструктор спрашивает: «Ты че?» А я просто очечки надел. Спокойно проехал метров сто. Слышу: «Ты хорошо водишь...» — «Да я 15 лет за рулем!»
— Инструктор — ваш приятель?
— Нет, но он знал, кто я. Экзамен был в Витории, я тогда за «Алавес» играл, — сказал Кузнецов «СЭ».
Кузнецов в Испании выступал за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну». Сейчас он возглавляет медиафутбольный клуб 2DROTS.