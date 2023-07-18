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Испания

Сегодня, 14:25

Кузнецов: «Помню, как в Испании пьяным сдавал на права. Очечки надел, спокойно проехал метров сто»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал случай из жизни о сдаче экзамена на права в Испании.

— Самое неожиданное, что с вами случилось в Испании?

— Помню, как пьяным сдавал на права. Российские-то у меня были, но испанские тоже получать пришлось. Это была вообще жопа! Мы закончили чемпионат. А на следующий день экзамен. Я вернулся домой в 8 утра, а уже в 9 меня ждал инструктор!

— Что вы пили в тот вечер?

— Виски. Сажусь в машину, инструктор спрашивает: «Ты че?» А я просто очечки надел. Спокойно проехал метров сто. Слышу: «Ты хорошо водишь...» — «Да я 15 лет за рулем!»

— Инструктор — ваш приятель?

— Нет, но он знал, кто я. Экзамен был в Витории, я тогда за «Алавес» играл, — сказал Кузнецов «СЭ».

Кузнецов в Испании выступал за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну». Сейчас он возглавляет медиафутбольный клуб 2DROTS.

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

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