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Испания

Сегодня, 14:10

Кузнецов рассказал о желании Стоичкова поработать в России 10 лет назад

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с игроками «Барселоны» во время игры в Испании.

— В Испании вас еще помнят?

— Конечно! Меня встречают в аэропорту, сразу везут на стадион. Сижу в ВИП-ложе, общаюсь с президентом «Эспаньола», бывшими футболистами сборной Испании. Это здесь, в ЦСКА, меня не любят, а многие болельщики вообще знают только как тренера 2DROTS.

— Самый статусный человек в Испании, с которым общаетесь по сей день?

— Христо Стоичков. Он сейчас в Болгарии, а лет десять назад даже хотел в России поработать спортивным директором. Не помню, какой клуб это мог быть. Христо — топ-футболист! Да в те времена я со всеми игроками «Барселоны» пересекался, в том числе с Куманом и Лаудрупом. Все-таки в одном городе играли.

— Могли сходить вместе в ресторан?

— Нет. Но если виделись там, сидели, болтали. Еще Рауля Тамудо знаю, Ивана Де ла Пенью. Они тоже играли за «Эспаньол», — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Христо Стоичков
Футбол
Дмитрий Кузнецов
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