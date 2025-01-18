Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:55

Кузнецов считает, что уровень испанского футбола был выше советского

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Эспаньола» и ряда других испанских клубов Дмитрий Кузнецов поделился воспоминаниями о своем переходе из ЦСКА в Испанию.

«Естественно, когда переходишь в европейский клуб, все новое — климат, страна, язык... Уровень футбола в Испании был намного выше, чем в СССР. В испанских клубах тренировки были очень интенсивные, также было очень много тактической работы, чего не хватало в советских командах. Ну и сами матчи проходили при полных трибунах. В общем, это высочайший уровень!

Мог ли оказаться в каком топ-клубе? От «Реал Мадрида» и «Барселоны» предложений не было. Но я мог перейти в «Спортинг», «Торино» и «Серветт». Однако тогда у меня ребенок уже в школу пошел — решил никуда не уходить и остаться в испанском чемпионате. Тем более, что уже купил квартиру в Испании», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

59-летний россиянин также известен по игре за «Льейду», «Алавес» и «Осасуну».

Источник: РБ Спорт
3
ФК Эспаньол
Дмитрий Кузнецов
Читайте также
В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Овечкин побил великий рекорд Ягра. И скоро побьет еще одно его достижение
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя