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Испания

Сегодня, 10:33

Кварацхелия поддержал Мамардашвили после его стычки с Винисиусом и обвинений в расизме

Виталий Косик
Корреспондент
Стычка Георгия Мамардашвили с Винисиусом Жуниором.
Стычка Георгия Мамардашвили с Винисиусом Жуниором.
Фото Global Look Press
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поддержал своего соотечественника и голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили после его стычки с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.

После матча многие обвинили грузинского вратаря в расизме.

«Этот парень и я были вместе с детства, мы вместе жили в академии, вместе делали наши первые шаги в футболе. Несколько людей лучше меня знают, что он всегда будет защищать и помогать своим друзьям и партнерам по команде, когда им это нужно. Георгий — хороший человек с большим сердцем и хороший вратарь. Он просто заступился за своего одноклубника. В футболе нет места расизму. Винисиус, мы с тобой в этой борьбе против расизма», — написал Кварацхелия в своих социальных сетях.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Винисиус Жуниор
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Валенсия
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