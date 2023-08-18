Ла лига, матчи «Реала» и «Барселоны»: расписание игр 2 тура в Испании

Сегодня, 12:35
С 18 по 21 августа пройдут матчи второго тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.
Видеотрансляции матчей ла лиги доступны по платной подписке на онлайн-платформе Окко в разделе «Спорт».
18 августа. 20.30. «Мальорка» — «Вильярреал»
Онлайн-трансляция
18 августа. 22.30. «Валенсия» — «Лас-Пальмас»
Онлайн-трансляция
19 августа. 18.00. «Реал Сосьедад» — «Сельта»
Онлайн-трансляция
19 августа. 20.30. «Альмерия» — «Реал»
Онлайн-трансляция
19 августа. 22.30. «Осасуна» — «Атлетик»
Онлайн-трансляция
20 августа. 20.00. «Жирона» — «Хетафе»
Онлайн-трансляция
20 августа. 20.30. «Барселона» — «Кадис»
Онлайн-трансляция
20 августа. 22.30. «Бетис» — «Атлетико»
Онлайн-трансляция
21 августа. 20.00. «Алавес» — «Севилья»
Онлайн-трансляция
21 августа. 22.30. «Гранада» — «Райо Вальекано»
Онлайн-трансляция
Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица примеры сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|- : -
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -