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Сегодня, 12:35

Ла лига, матчи «Реала» и «Барселоны»: расписание игр 2 тура в Испании

Матч 2-го тура ла лиги «Барселона» — «Кадис начнется в 20.30 мск 20 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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С 18 по 21 августа пройдут матчи второго тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Видеотрансляции матчей ла лиги доступны по платной подписке на онлайн-платформе Окко в разделе «Спорт».

Расписание и трансляции матчей 2 тура чемпионата Испании 18 — 21 августа

18 августа. 20.30. «Мальорка» — «Вильярреал»
Онлайн-трансляция

18 августа. 22.30. «Валенсия» — «Лас-Пальмас»
Онлайн-трансляция

19 августа. 18.00. «Реал Сосьедад» — «Сельта»
Онлайн-трансляция

19 августа. 20.30. «Альмерия» — «Реал»
Онлайн-трансляция

19 августа. 22.30. «Осасуна» — «Атлетик»
Онлайн-трансляция

20 августа. 20.00. «Жирона» — «Хетафе»
Онлайн-трансляция

20 августа. 20.30. «Барселона» — «Кадис»
Онлайн-трансляция

20 августа. 22.30. «Бетис» — «Атлетико»
Онлайн-трансляция

21 августа. 20.00. «Алавес» — «Севилья»
Онлайн-трансляция

21 августа. 22.30. «Гранада» — «Райо Вальекано»
Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица примеры сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
19
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 - : -
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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