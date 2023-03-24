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Испания

Сегодня, 09:35

Ла лига может отправить жалобу на «Барселону» в ФИФА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ла лига может отправить жалобу на «Барселону» в Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщает AS.

По данным источника, руководство лиги рассматривает возможность обратиться в ФИФА по делу о платежах каталонцев вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Национальные лиги не имеют прямой связи с ФИФА, но ла лига готова уже в ближайшее время найти способ передать материалы, если этим не займется Королевская испанская футбольная федерация. «Барселоне» в таком случае может грозить снятие очков или перевод в дивизион более низкого уровня.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» в адрес Негрейры.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Источник: AS
ФК Барселона
УЕФА
ФИФА
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