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Сегодня, 22:45

Ла лига направила мадридскому «Реалу» письмо с жалобой на пост Винисиуса в соцсетях

Владислав Маслов
Корреспондент
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Руководство испанской ла лиги обратилось в мадридский «Реал» с жалобой на поведение нападающего клуба Винисиуса Жуниора.

Ранее бразилец опубликовал фотографию на своей странице в соцсетях, где он смотрит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (2:0) в своем доме в Мадриде. Игрок не полетел на выезд с командой по причине травмы. На фото Винисиуса на экране телевизора заметен логотип бразильского телеканала TNT Sports, тогда как основным вещателем чемпионата Испании является Movistar.

«Во время матча Винисиус выложил фотографию, на которой он смотрит игру, а на его экране можно увидеть логотип TNT Sports. Это ни что иное, как пиратство. Когда вы находитесь в Испании, вы должны смотреть игры ЛЧ на Movistar», — говорится в заявлении главы ла лиги Хавьера Тебаса.

Винисиус получил повреждение по итогам 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0) 24 ноября и пропустит около месяца. В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 18 матчей 12 голов и 5 голевых передач за клуб во всех турнирах.

Джуд Беллингем в&nbsp;матче &laquo;Реала&raquo; против &laquo;Ливерпуля&raquo; (0:2) в&nbsp;Лиге чемпионов. «Реал» снова проиграл — но все равно будет в плей-офф. Все благодаря новому формату Лиги чемпионов

Источник: Relevo
Винисиус Жуниор
ФК Реал
Хавьер Тебас
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