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Испания

Сегодня, 19:39

Ла лига направила жалобу на «ПСЖ» в Еврокомиссию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ла лига подала жалобу в Еврокомиссию на французский клуб «ПСЖ». В заявлении организации говорится, что финансирование, которое парижане получают из Катара, искажает рынок и противоречит правилам Европейского союза об иностранных субсидиях.

«Ла лига подала жалобу, так как полагает, что «ПСЖ» получал иностранные субсидии от государства Катар, что позволило ему улучшить свои конкурентные позиции. Это также привело к значительным искажениям на нескольких национальных рынках и рынках ЕС. В частности, «ПСЖ» получает ресурсы на нерыночных условиях, и искажает несколько тесно связанных рынков, позволяя «ПСЖ» использовать иностранные субсидии для подписания контрактов с топ-игроками и тренерами, значительно превышающих его потенциал в нормальной рыночной ситуации. Она также способна обеспечить спонсорский доход, который не соответствует рыночной стоимости», — говорится в заявлении ла лиги.

В организации отмечают, что все вышеперечисленное позволяет «ПСЖ» повысить спортивные результаты, а также влияет на способность конкурирующих клубов подписывать игроков.

«Ла лига надеется, что благодаря этому новому инструменту регулирования Европейская комиссия примет необходимые меры для устранения рыночных искажений, подобных описанным выше, которые наносят серьезный ущерб спортивной экосистеме», — сказано в заявлении.

Напомним, что летом 2022 года ла лига уже подавала жалобу на «ПСЖ» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обвинив клуб в нарушении финансового фейр-плей.

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Источник: Ла лига
Футбол
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