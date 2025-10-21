Видео
21 октября, 23:25

Ла лига объявила об отмене проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Вильярреал» и «Барселона» не сыграют в США в 17-м туре Ла лиги.
Фото Global Look Press

«Вильярреал» и «Барселона» не сыграют в США в матче 17-го тура чемпионата Испании, сообщает пресс-служба Ла лиги.

Игра должна была пройти в Майами 20 декабря.

«Ла Лига глубоко сожалеет о том, что этот проект, который представлял собой историческую и беспрецедентную возможность для интернационализации испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном развитии соревнований, укрепило бы международное присутствие клубов, повысило бы статус игроков и сделало бы испанский футбол заметным на таком стратегически важном рынке, как США», — говорится в заявлении лиги.

Ранее клубы Ла лиги в знак протеста против проведения матча в США стояли неподвижно 15 секунд в начале каждой игры 9-го тура.

3

  • zg

    Ибо нех тупых америкосов нормальным ФУТБОЛОМ потчевать!

    21.10.2025

  • 555 555

    Правильное решение. Играть надо при и для своих болельщиков!

    21.10.2025

