Ла лига объявила об отмене проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США

21 октября, 23:25
«Вильярреал» и «Барселона» не сыграют в США в матче 17-го тура чемпионата Испании, сообщает пресс-служба Ла лиги.
Игра должна была пройти в Майами 20 декабря.
«Ла Лига глубоко сожалеет о том, что этот проект, который представлял собой историческую и беспрецедентную возможность для интернационализации испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном развитии соревнований, укрепило бы международное присутствие клубов, повысило бы статус игроков и сделало бы испанский футбол заметным на таком стратегически важном рынке, как США», — говорится в заявлении лиги.
Ранее клубы Ла лиги в знак протеста против проведения матча в США стояли неподвижно 15 секунд в начале каждой игры 9-го тура.
Ибо нех тупых америкосов нормальным ФУТБОЛОМ потчевать!
555 555
Правильное решение. Играть надо при и для своих болельщиков!
