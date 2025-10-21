Ла лига объявила об отмене проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в США

«Вильярреал» и «Барселона» не сыграют в США в матче 17-го тура чемпионата Испании, сообщает пресс-служба Ла лиги.

Игра должна была пройти в Майами 20 декабря.

«Ла Лига глубоко сожалеет о том, что этот проект, который представлял собой историческую и беспрецедентную возможность для интернационализации испанского футбола, не будет реализован. Проведение официального матча за пределами нашей страны стало бы решающим шагом в глобальном развитии соревнований, укрепило бы международное присутствие клубов, повысило бы статус игроков и сделало бы испанский футбол заметным на таком стратегически важном рынке, как США», — говорится в заявлении лиги.

Ранее клубы Ла лиги в знак протеста против проведения матча в США стояли неподвижно 15 секунд в начале каждой игры 9-го тура.