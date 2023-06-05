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Испания

Сегодня, 15:15

Ла лига одобрила финансовый план «Барселоны», каталонцы могут подписать Месси

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство ла лиги одобрило «план жизнеспособности» «Барселоны», сообщает инсайдер Жерар Ромеро в «Твиттере». Клуб смог существенно сократить зарплатную ведомость и сможет подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси.

По информации источника, каталонская команда смогла сократить зарплатную ведомость на 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Отец Месси посетил встречу с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына.

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Помимо «Барселоны» в услугах игрока заинтересован «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Лионель Месси
Футбол
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