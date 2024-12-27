Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:30

Ла лига одобрила решение суда не регистрировать Ольмо на вторую часть сезона

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ла лига отреагировала на решение суда о запрете на регистрацию полузащитника Дани Ольмо «Барселоной».

«Ла лига приветствует тот факт, что в ответ на просьбы о временных мерах такого рода положение бюджетных правил лиги не было отменено, поскольку это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований», — говорится в заявлении.

Руководящие лица чемпионата Испании обратили внимание на Закон о спорте Испании, гласящий, что финансовый фэйр-плей «оказался действительно полезным для обеспечения жизнеспособности и честности соревнований».

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые подали иск в суд первой инстанции. Новое слушание по ситуации с запретом на регистрацию Ольмо состоится 30 декабря.

Полузащитник перешел в «Барселону» этим летом. Каталонцы смогли зарегистрировать его в ла лиге только до конца 2024 года. В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал одну результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Источник: Официальный сайт ла лиги
1
Футбол
ФК Барселона
Читайте также
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Президент Сербии заявил о намерении США приобрести «Северный поток»
Сегодня
Вчера
Неделя